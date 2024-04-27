Мужчины поссорились и начали драться
Ночью 25 апреля в больницу в Кяхте доставили 37-летнего мужчину с колото-резаным ранением задней поверхности грудной клетки.
Следователь возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый задержан, это 51-летний приятель потерпевшего.
По данным следствия, всё произошло в селе Кудара-Сомон, где живут мужчины. Днём 25 апреля к гости к сельчанину пришел знакомый, с которым они стали распивать спиртное.
«Вечером на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, которая переросла в потасовку. Обвиняемый схватил нож и нанёс им несколько ударов в спину мужчины. Обороняясь от его нападок, потерпевший выбежал на улицу», - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Жизнь раненому спасли благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Нападавшему уже предъявлено обвинение. На допросе он дал подробные показания; сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Житель Бурятии бил приятеля ножом в спину
Происшествия, Фото:
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