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Житель Бурятии бил приятеля ножом в спину

Житель Бурятии бил приятеля ножом в спину
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчины поссорились и начали драться

Ночью 25 апреля в больницу в Кяхте доставили 37-летнего мужчину с колото-резаным ранением задней поверхности грудной клетки.

Следователь возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый задержан, это 51-летний приятель потерпевшего.

По данным следствия, всё произошло в селе Кудара-Сомон, где живут мужчины. Днём 25 апреля к гости к сельчанину пришел знакомый, с которым они стали распивать спиртное.

«Вечером на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, которая переросла в потасовку. Обвиняемый схватил нож и нанёс им несколько ударов в спину мужчины. Обороняясь от его нападок, потерпевший выбежал на улицу», - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Жизнь раненому спасли благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Нападавшему уже предъявлено обвинение. На допросе он дал подробные показания; сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. 
покушение на убийство

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