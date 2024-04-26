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МАПП на границе Бурятии и Монголии хотят сделать круглосуточным для грузоперевозок

МАПП на границе Бурятии и Монголии хотят сделать круглосуточным для грузоперевозок
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он может перейти на новый режим работы с 1 августа

С 18 по 19 апреля в монгольском аймаке Сэлэнгэ состоялось совещание рабочих групп Монголии и Бурятии по развитию пограничных переходов. Совместное совещание прошло под председательством министра Монголии, председателя национального комитета по восстановлению пограничных переходов Б. Тулги и главы Бурятии Алексея Цыденова.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в рамках модернизации пограничных переходов планируется перевести грузовые терминалы основных сухих портов, граничащих с двумя соседними странами, на круглосуточный режим работы. Так, в связи с этим с 1 апреля участок грузоперевозок пункта пропуска «Замын-Ууд» переведён на круглосуточный режим работы и будет работать сезонно до 1 октября.

В ходе заседания стороны обсудили вопрос перехода грузового терминала МАПП «Алтанбулаг– Кяхта» на круглосуточный режим работы. В частности, бурятская сторона, проведя исследование о необходимости обеспечения круглосуточной работы грузового терминала МАПП «Алтанбулаг – Кяхта», предложила с 1 августа перейти на круглосуточный режим работы. Монгольская сторона, в свою очередь, внесла своё предложение о целесообразности одновременной работы данного участка грузоперевозок с монголо-китайским автомобильным пунктом пропуска «Замын-Ууд – Эрлянь», который сейчас работает 24 часа в сутки. Перевод грузоперевозок пограничного перехода «Алтанбулаг» на круглосуточный режим работы позволит снизить стоимость перевозок, а также снизит нагрузку на железные дороги.

Кроме того, в этом году планируется начать строительство четырёхполосной дороги с двусторонним движением между Дарханом – Алтанбулагом и Налайхом – Замын-Ууд, что окажет значительное влияние на экономический коридор трёх стран.

Бурятия Монголия грузоперевозки МАПП

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