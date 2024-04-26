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Житель Бурятии разгромил сахалинское кладбище и бегал по нему нагишом

Житель Бурятии разгромил сахалинское кладбище и бегал по нему нагишом
Происшествия,  Фото:администрация города Южно-Сахалинск
Мужчина снёс несколько могил на своём внедорожнике

Всё произошло утром 26 апреля в Южно-Сахалинске, в микрорайоне Христофоровка. В полицию позвонил сотрудник департамента городского хозяйства местной администрации. Он сообщил, что неизвестный влетел на территорию кладбища на автомобиле Mitsubishi Pajero и наехал на могилы, повредив при этом памятники и ограждения.

После вредитель скрылся. На место тут же отправились сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа УМВД России по Южно-Сахалинску, рассказали в официальном telegram-канале областного МВД.

Через несколько часов мужчину и его местонахождение удалось установить. Злоумышленника – а им оказался 44-летний житель Бурятии – задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

 

Известно, что осквернитель могил был пьян, а водительских прав у него нет. На него составили сразу несколько протоколов по статье 12. 27 КоАП РФ – по части 1 («Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД в связи с ДТП»), части 2 («Оставление места ДТП»), части 3 статьи («Невыполнение требований ПДД о запрете водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен»), а также по статье 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).

Размер ущерба устанавливается. После проверки, которую проводят в МВД, должны принять процессуальное решение. 

Тем временем местные СМИ сообщили кое-какие подробности этого инцидента. Как пишет «Комсомольская правда Сахалин» со ссылкой на очевидцев, автомобилист был в неадеквате и рассекал по кладбищу в чём мама родила. Его заметили сотрудники ритуального агентства и вызвали наряд полиции.


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