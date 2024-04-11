Зарплата в Бурятии оказалась самой низкой на Дальнем Востоке

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Эксперты заявили, что жителям республики предлагают 59 с лишним тысяч в месяц



Специалисты российской платформы HeadHunter изучили вакансии и выяснили, в каких дальневосточных регионах предлагают самые высокие зарплаты. Средний размер жалованья в ДФО в марте достиг 73 496 рублей – с января оно увеличилось на 10 542 рубля.



В Бурятии самая низкая заработная плата на Дальнем Востоке. Если верить экспертам – 59 713 рублей. С начала года она подросла на 4 529. А больше всего можно заработать в Магаданской области – в среднем 106 тысяч в месяц. На втором месте – Чукотка с показателем в 91 600 рублей, на третьем – Камчатка (84 000).



Далее идут Еврейская АО (83 500), Забайкалье (82 500), Амурская область (81 000), Якутия (80 000), Сахалин (74 500), Хабаровский край (69 700) и Приморье (69 500)



Кстати, в Бурятии, Приморье и Хабаровском крае размер вознаграждения меньше, чем в целом в ДФО, а в остальных восьми регионах он, напротив, выше.

