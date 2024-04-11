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Зарплата в Бурятии оказалась самой низкой на Дальнем Востоке

Зарплата в Бурятии оказалась самой низкой на Дальнем Востоке
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Эксперты заявили, что жителям республики предлагают 59 с лишним тысяч в месяц

Специалисты российской платформы HeadHunter изучили вакансии и выяснили, в каких дальневосточных регионах предлагают самые высокие зарплаты. Средний размер жалованья в ДФО в марте достиг 73 496 рублей – с января оно увеличилось на 10 542 рубля.

В Бурятии самая низкая заработная плата на Дальнем Востоке. Если верить экспертам – 59 713 рублей. С начала года она подросла на 4 529. А больше всего можно заработать в Магаданской области – в среднем 106 тысяч в месяц. На втором месте – Чукотка с показателем в 91 600 рублей, на третьем – Камчатка (84 000).

Далее идут Еврейская АО (83 500), Забайкалье (82 500), Амурская область (81 000), Якутия (80 000), Сахалин (74 500), Хабаровский край (69 700) и Приморье (69 500)

Кстати, в Бурятии, Приморье и Хабаровском крае размер вознаграждения меньше, чем в целом в ДФО, а в остальных восьми регионах он, напротив, выше. 
зарплата деньги Дальний Восток

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