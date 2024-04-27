Мужчина любил ездить нетрезвым за рулём
У жительницы Улан-Удэ конфисковали «Тойоту» из-за того, что супруг попался на повторной езде в пьяном виде (статья 264.1 УК РФ).
За грубое нарушение правил дорожного движения суд назначил виновному 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также его лишили водительских прав на три года.
- На основании п. «д» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковано в собственность государства транспортное средство, использовавшееся при совершении преступления - автомобиль «Тойота Корона», находящийся в собственности супруги подсудимого, - сообщает Октябрьский районный суд.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Улан-удэнка осталась без «Тойоты» из-за мужа-пьянчуги
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