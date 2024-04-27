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Селенга в Улан-Удэ пошла на спад

Селенга в Улан-Удэ пошла на спад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вместе с ней начала снижаться и Уда

Селенга в столице республики начала отступать. По данным Бурятского гидрометцентра на 27 апреля, она опустилась на 8 сантиметров – до 61-го, а Уда – на 5, до 114-ти. Уровень воды в Байкале составляет 456,30 метра по тихоокеанской системе высот. За последние сутки он снизился на 1 сантиметр.

16 апреля в Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели ЧС межмуниципального характера. Он действует в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах. Всего разбушевавшаяся Селенга залила более 500 участков, но на большинстве вода уже ушла. 
Селенга реки паводок

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