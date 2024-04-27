Вместе с ней начала снижаться и Уда
Селенга в столице республики начала отступать. По данным Бурятского гидрометцентра на 27 апреля, она опустилась на 8 сантиметров – до 61-го, а Уда – на 5, до 114-ти. Уровень воды в Байкале составляет 456,30 метра по тихоокеанской системе высот. За последние сутки он снизился на 1 сантиметр.
16 апреля в Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели ЧС межмуниципального характера. Он действует в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах. Всего разбушевавшаяся Селенга залила более 500 участков, но на большинстве вода уже ушла.
Селенга в Улан-Удэ пошла на спад
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Итоги подведут в День Победы
Вместе с ней начала снижаться и Уда
Временное сооружение появится там к концу мая
Цены не очень детские
В республике нет ни одного нового «огненного» очага
Республика, как и вся страна, отдыхает с 28 апреля по 2 мая
Владельцу животных грозит административная ответственность
Двухэтажное здание просто утопает в мусоре
Побелят, покрасят…
Их заливают битумом и засыпают гранитной крошкой
Участники мероприятия остались довольны
Всего будет призвано свыше 9500 человек
К административной ответственности привлекли главного инженера муниципального учреждения
Также будут проведены работы на трёх мостах
Столицу Бурятии окутало фекальное амбре