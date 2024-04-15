Стало известно, сколько денег тратят на себя в месяц жители Бурятии

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

По росту потребительского спроса республика оказалась 39-ой в стране



Эксперты авторитетного агентства РИА Рейтинг составили рейтинг российских субъектов по динамике потребительского спроса. Они подсчитали, сколько в среднем тратят на свои нужды жители того или иного региона и как в каждом из них этот показатель изменился за год.



Исследование показало, что в ушедшем 2023-ем потребительский спрос (сумма оборота розничной торговли, объёма платных услуг и расходов на общепит) в России увеличился на 6,2%. Основной прирост обеспечила как раз торговля (+6,4%). При этом сектор общественного питания показал ещё большую динамику (+12,3%). Однако его доля в суммарных потребительских расходах по-прежнему невелика и потому вклад в общий прирост не такой уж и весомый.



Самый заметный наблюдался в Ингушетии – там он, данным РИА Новости, вырос на 17,2%. Далее идут Тюменская область (+14,8%), Адыгея и Ставропольский край (12,4%), а замыкает пятёрку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ (11,8%).



- В Ингушетии и в Ставропольском крае значительно увеличились траты на товары, а также кафе и рестораны. В Адыгее хороший спрос наблюдался на товары и услуги, а в Тюменской области почти весь рост был сконцентрирован в розничной торговле, – отмечают автора исследования.



Бурятия значится на 39-ой строчке с показателем в 5,2%. В среднем жителю республики в прошлом году требовалось на себя 29 800 рублей в месяц. Соседнее Забайкалье в списке – 73-ое (+1,2% и 27 800 рублей), Иркутская область – 57-ая (3% и 27400 рублей).



- В денежном выражении потребители стали тратить заметно больше, однако в некоторых регионах рост цен «съел» эффект от увеличения расходов и в реальности спрос вырос слабо или даже снизился, – подчёркивают составители рейтинга.



На общем позитивном фоне в двух субъектах зафиксировали сокращение спроса. Негативная динамика была в Ненецком автономном округе и в Брянской области. Там все три компонента со слабым результатом. Например, в НАО траты на услуги снизились на 11%.



- Средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2023 году составляли 37 тысячи рублей. Из них на покупку товаров ушло 27 тысяч, на оплату услуг – 8400, а на общепит – 1600, – пишет РИА Рейтинг.



По оценкам экспертов, в 2024-ом динамика спроса может несколько замедлиться. Во-первых, рост зарплат вряд ли повторит рекорды 2023 года, во-вторых, высокие ставки подтолкнут россиян к сбережению средств.



