Дорожники восстанавливают покрытие на трассе «Байкал» в Забайкалье

Также будут проведены работы на трёх мостах



На федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в Забайкальском крае дорожные специалисты приводят к нормативам дорожное покрытие после зимы. В работах задействованы подрядные организации ФКУ «Упрдор «Южный Байкал» в границах Петровск-Забайкальского и частично Хилокского районов и «Упрдор «Забайкалье» с 719-го км в Хилокском районе и до Читы.



По информации управления дорог «Южный Байкал», в 2024 году в Забайкальском крае на участке км 612 ‒ км 719 дороги Р-258 «Байкал» специалисты проведут ряд работ, направленных на устранение дефектов дорожного покрытия. С начала этого года дорожники уже выполнили ямочный ремонт на 623-м, 644-м, 646-м, 651-м, 660-м, 661-м и 663-м км автодороги, работы ведутся на постоянной основе. В рамках содержания трассы подрядные организации провели ямочный ремонт холодным асфальтом, а также используя специальную установку – рециклер – для устранения дефектов в дорожном покрытии.



В этом году также пройдут планово-предупредительные работы на трёх мостах через реки Бурятские Норты, Тарбагатай и Норты. На них обновят деформационные швы и асфальтобетонное покрытие.



Три участка автодороги (с 612-го по 618-й км, с 681-го по 686-й км, с 713-го по 719-й км) после капитального ремонта находятся на гарантии. Сотрудники управления совместно с представителями подрядной организации выехали на объекты и зафиксировали дефекты. Работы по их устранению планируют начать в мае текущего года при благоприятных погодных условиях. В настоящее время ведётся подготовка оборудования.



- При проведении работ принимаются необходимые меры по обеспечению безопасного режима движения: устанавливаются временные дорожные знаки и ограждение, водителей информируют об объезде места ремонта. Проект организации дорожного движения заранее согласуется с Госавтоинспекцией, - сообщает ФКУ «Упрдор «Южный Байкал».



