27 апреля

26 апреля

Популярное

Дорожники восстанавливают покрытие на трассе «Байкал» в Забайкалье

Дорожники восстанавливают покрытие на трассе «Байкал» в Забайкалье
Общество,  Фото:упрдор «Южный Байкал»
Также будут проведены работы на трёх мостах

На федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в Забайкальском крае дорожные специалисты приводят к нормативам дорожное покрытие после зимы. В работах задействованы подрядные организации ФКУ «Упрдор «Южный Байкал» в границах Петровск-Забайкальского и частично Хилокского районов и «Упрдор «Забайкалье» с 719-го км в Хилокском районе и до Читы.

По информации управления дорог «Южный Байкал», в 2024 году в Забайкальском крае на участке км 612 ‒ км 719 дороги Р-258 «Байкал» специалисты проведут ряд работ, направленных на устранение дефектов дорожного покрытия. С начала этого года дорожники уже выполнили ямочный ремонт на 623-м, 644-м, 646-м, 651-м, 660-м, 661-м и 663-м км автодороги, работы ведутся на постоянной основе. В рамках содержания трассы подрядные организации провели ямочный ремонт холодным асфальтом, а также используя специальную установку – рециклер – для устранения дефектов в дорожном покрытии.

В этом году также пройдут планово-предупредительные работы на трёх мостах через реки Бурятские Норты, Тарбагатай и Норты. На них обновят деформационные швы и асфальтобетонное покрытие.

Три участка автодороги (с 612-го по 618-й км, с 681-го по 686-й км, с 713-го по 719-й км) после капитального ремонта находятся на гарантии. Сотрудники управления совместно с представителями подрядной организации выехали на объекты и зафиксировали дефекты. Работы по их устранению планируют начать в мае текущего года при благоприятных погодных условиях. В настоящее время ведётся подготовка оборудования.

- При проведении работ принимаются необходимые меры по обеспечению безопасного режима движения: устанавливаются временные дорожные знаки и ограждение, водителей информируют об объезде места ремонта. Проект организации дорожного движения заранее согласуется с Госавтоинспекцией, - сообщает ФКУ «Упрдор «Южный Байкал».

Забайкальский край Упрдор "Южный Байкал" Упрдор Южный Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчанам подпортили отдых на природе
В Бурятии сельчанам подпортили отдых на природе
Общество, 27.04.2024
Люди заявили, что им выделили для этого неподходящее место
В Улан-Удэ прошла первая тренировка парада Победы
В Улан-Удэ прошла первая тренировка парада Победы
Общество, 27.04.2024
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В улан-удэнской колонии стартовала посевная кампания
В улан-удэнской колонии стартовала посевная кампания
Общество, 27.04.2024
На полях побывал начальник колонии и агроном
В центре Улан-Удэ на майских праздниках устроят лазерное шоу
В центре Улан-Удэ на майских праздниках устроят лазерное шоу
Общество, 27.04.2024
Горожане смогут любоваться им несколько дней подряд
В Забайкалье растёт численность балобанов
В Забайкалье растёт численность балобанов
Общество, 27.04.2024
В Даурском заповеднике провели весенний учёт птиц
Сельское кладбище в Бурятии утонуло в мусоре
Сельское кладбище в Бурятии утонуло в мусоре
Общество, 27.04.2024
Оно превращается в настоящую свалку 
В Бурятии вновь пасмурно
В Бурятии вновь пасмурно
Общество, 27.04.2024
Ожидается ветер до 13 м/с
В Бурятии отметят 79-летие Победы восхождением на Мунку-Сардык
В Бурятии отметят 79-летие Победы восхождением на Мунку-Сардык
Общество, 26.04.2024
В воскресенье в Окинском районе республики стартует горный фестиваль
В Улан-Удэ стартует чемпионат России по рукопашному бою
В Улан-Удэ стартует чемпионат России по рукопашному бою
Общество, 26.04.2024
Об этом рассказали на пресс-конференции перед турниром
Медведи удрали от госинспектора на Байкале в Бурятии
Медведи удрали от госинспектора на Байкале в Бурятии
Общество, 26.04.2024
Медведица с пестуном гуляли по льду

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^