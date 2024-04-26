Двоих жителей Бурятии оштрафовали за хулиганскую выходку

Приятели повредили стеклопакеты торгового центра
Двое пьяных мужчин кидались камнями по торговому центру в Гусиноозёрске. В результате они повредили два стеклопакета, причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму 31 640 рублей.
Приятели обвинялись в умышленном повреждении чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, совершённом из хулиганских побуждений.
Постановлением Гусиноозёрского городского суда удовлетворено ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовного-правового характера в виде судебного штрафа.
- В итоге уголовное дело в отношении мужчин прекращено, с освобождением их от уголовной ответственности и с назначением каждому судебного штрафа в размере 15 000 рублей, - сообщили в суде.
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Происшествия, Фото:
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