Двоих жителей Бурятии оштрафовали за хулиганскую выходку

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Приятели повредили стеклопакеты торгового центра



Двое пьяных мужчин кидались камнями по торговому центру в Гусиноозёрске. В результате они повредили два стеклопакета, причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму 31 640 рублей.



Приятели обвинялись в умышленном повреждении чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, совершённом из хулиганских побуждений.



Постановлением Гусиноозёрского городского суда удовлетворено ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовного-правового характера в виде судебного штрафа.



- В итоге уголовное дело в отношении мужчин прекращено, с освобождением их от уголовной ответственности и с назначением каждому судебного штрафа в размере 15 000 рублей, - сообщили в суде.

