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Двоих жителей Бурятии оштрафовали за хулиганскую выходку

Двоих жителей Бурятии оштрафовали за хулиганскую выходку
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Приятели повредили стеклопакеты торгового центра

Двое пьяных мужчин кидались камнями по торговому центру в Гусиноозёрске. В результате они повредили два стеклопакета, причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму 31 640 рублей.

Приятели обвинялись в умышленном повреждении чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, совершённом из хулиганских побуждений.

Постановлением Гусиноозёрского городского суда удовлетворено ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовного-правового характера в виде судебного штрафа.

- В итоге уголовное дело в отношении мужчин прекращено, с освобождением их от уголовной ответственности и с назначением каждому судебного штрафа в размере 15 000 рублей, - сообщили в суде.
хулиганство

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