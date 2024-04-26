В Ангарске водитель Toyota Ipsum сбил семилетнего ребёнка





Днём 25 апреля в Ангарске 63-летний водитель Toyota Ipsum сбил семилетнего мальчика. ДТП произошло на улице 40 лет Октября.- Сотрудники ГИБДД на месте происшествия установили, что 63-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Ipsum, в районе 94 квартала допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего дорогу в неустановленном месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.На кадрах с видеорегистратора видно, что ребёнок выбежал на проезжую часть в неположенном месте.Мальчика с травмами доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.