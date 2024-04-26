26 апреля

25 апреля

Популярное

В Ангарске водитель Toyota Ipsum сбил семилетнего ребёнка

В Ангарске водитель Toyota Ipsum сбил семилетнего ребёнка
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте

Днём 25 апреля в Ангарске 63-летний водитель Toyota Ipsum сбил семилетнего мальчика. ДТП произошло на улице 40 лет Октября.

- Сотрудники ГИБДД на месте происшествия установили, что 63-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Ipsum, в районе 94 квартала допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего дорогу в неустановленном месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

На кадрах с видеорегистратора видно, что ребёнок выбежал на проезжую часть в неположенном месте.

Мальчика с травмами доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.



ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Ангарске водитель Toyota Ipsum сбил семилетнего ребёнка
В Ангарске водитель Toyota Ipsum сбил семилетнего ребёнка
Происшествия, 26.04.2024
Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте
Без вести пропавшего жителя Приморья нашли в Улан-Удэ
Без вести пропавшего жителя Приморья нашли в Улан-Удэ
Происшествия, 26.04.2024
Его обнаружили бдительные росгвардейцы
В Улан-Удэ пожилую женщину сбили на «зебре»
В Улан-Удэ пожилую женщину сбили на «зебре»
Происшествия, 26.04.2024
Пострадавшую госпитализировали
В Бурятии тёплый пол уничтожил жилой дом
В Бурятии тёплый пол уничтожил жилой дом
Происшествия, 26.04.2024
Без крыши над головой осталась семья с тремя детьми
В Бурятии водитель иномарки улетел в кювет и погиб
В Бурятии водитель иномарки улетел в кювет и погиб
Происшествия, 26.04.2024
ДТП произошло на региональной трассе
Жителя Иркутской области приговорили к 18 годам за убийства и изнасилование
Жителя Иркутской области приговорили к 18 годам за убийства и изнасилование
Происшествия, 25.04.2024
Мужчина изнасиловал девушку, ставшую свидетельницей убийства 
В Забайкалье у браконьеров изъяли жерлицы, самоловы и пешню
В Забайкалье у браконьеров изъяли жерлицы, самоловы и пешню
Происшествия, 25.04.2024
Нарушителям грозит административная ответственность 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^