В Бурятии водитель иномарки улетел в кювет и погиб

ДТП произошло на региональной трассе
Смертельная авария случилась накануне в Хоринском районе Бурятии. Ранним утром 25 апреля водитель автомобиля Toyota Corolla Spasio следовал по региональной трассе «Улан-Удэ – Романовка – Чита».
На 105-ом километре автодороги он совершил опрокидывание и съехал в кювет. Мужчина погиб на месте, сообщает «Хоринск-инфо.24/7» со ссылкой на ОГИБДД.
Как сообщал «Байкал-Dailу», прошлой ночью в Закаменском районе Бурятии 35-летний мужчина погиб при буксировке машины
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ДТП произошло на региональной трассе
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