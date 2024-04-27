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В городах и сёлах Бурятии пройдёт Всероссийский субботник

В городах и сёлах Бурятии пройдёт Всероссийский субботник
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Побелят, покрасят…

27 апреля при поддержке минстроя России в городах и сёлах Бурятии пройдёт Всероссийский субботник (0+). Об этом сообщает Центр компетенций по вопросам городской среды РБ.

«Жители разных населённых пунктов смогут привести в порядок парки, скверы, аллеи и дворовые территории, а также покрасить лавочки и ограждения. Побелка сегодня запланирована в Елани, Закалтусе и в Кабанске. А в Закаменске жители вместе с субботником в парке культуры проведут и культурные мероприятия», - сказано в сообщении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ общегородской субботник прошёл 20 апреля.

Во время субботника можно будет принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».  Например, в Иволгинском районе в рамках субботника будут работать волонтёры. Всероссийское голосование завершается 30 апреля.

В Улан-Удэ, например, можно выбрать из реконструкции пешеходной части улицы Ленина или модернизации Александровского сада.

субботник благоустройство

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