Аварийные дома в Бурятии взяли на учёт



- Он защищает потенциальных покупателей недвижимости. Если раньше недобросовестный продавец мог скрыть информацию об аварийном жилье и продать его, то теперь эти сведения можно получить самостоятельно, заказав выписку из ЕГРН, – пояснила замначальника ведомства Сарра Хайруллина.



В управлении Росреестра по РБ рассказали, что всего на территории республики сегодня расположено 6345 аварийных объектов. Большинство – 5961 (или 94%) – уже внесли в единый государственный реестр недвижимости. В ЕГРН они числятся как признанные непригодными для проживания и подлежащими сносу либо реконструкции.Работа по заполнению реестра продолжается. Сведения в него вносятся на основании решений (актов) органов государственной власти и местного самоуправления, направленных в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Информация о состоянии жилья отображается в выписке из ЕГРН. Соответствующий закон начал действовать с февраля 2022-го.