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В Улан-Удэ вместо старых складов появится тренировочный комплекс

В Улан-Удэ вместо старых складов появится тренировочный комплекс
Власть,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Для нового объекта выбрана территория на улице Мокрова

Мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову презентовали проект строительства современного учебного комплекса для городских коммунальных служб на производственной территории по улице Мокрова. Здесь на муниципальной земле располагаются старые постройки и склады. Новый объект позволит более эффективно использовать территорию.

– Есть предложение на этом месте создать первый в Улан-Удэ учебно-производственный полигон для сотрудников «Горсвета», комбината по благоустройству, «Водоканала». Мы живём в такое время, когда все меняется: технологии, инструменты, сами работы. Нужно повышать своё мастерство. Сейчас идёт большая конкуренция за места, конкуренция за рабочие руки. Поэтому мы заинтересованы, чтобы у нас работали высококвалифицированные специалисты. А где их взять? Как раз, работая на своих рабочих местах, заодно повышая мастерство специалистов. Идея хорошая, планов много, поэтому будем поддерживать этот проект, – заявил Игорь Шутенков.

Тренировочная площадка займёт почти пять тысяч квадратных метров. Здесь будут установлены металлические, железобетонные, деревянные опоры, трансформаторы, светофоры и другое современное оборудование. Благодаря этому все тренировки будут максимально приближены к реальным условиям. Планируется установка медиаэкрана, на котором будут транслировать лучшие практики по формированию комфортной городской среды и благоустройству общественных территорий, информация по технике безопасности, охране труда.



– Нужно повышать квалификацию электромонтёров. Не каждого на уличные работы допускают. Здесь будет автоматика, можно будет в спокойных условиях все изучить. Самое главное – это безопасность. Работа специалистов городских служб зачастую совмещена с рисками. Полигон поможет смоделировать все штатные и внештатные ситуации, с которыми может столкнуться специалист. Повышение общей компетентности сотрудников позволит снизить уровень рисков, связанных с человеческим фактором, – рассказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

Планируется, что комплекс будет использоваться не только для обучения сотрудников коммунальных служб. «Горсвет» ведёт большую работу с образовательными учреждениями города Улан-Удэ. В рамках сотрудничества с ссузами и вузами здесь будут проводить производственные практики, профориентационные мероприятия для студентов. Это позволит увеличить спрос и заинтересованность в выборе рабочих профессий и повысить престиж и привлекательность бюджетных учреждений.

– Мы знаем, как эту собственность результативно использовать, поэтому выбрано это место. Наши бюджетные учреждения коммунальной сферы умеют работать на результат. И наши горожане от этого только выигрывают, – отметил Игорь Шутенков.

Идея создать полигон появилась после участия сотрудников «Горсвета» в конкурсе электромонтёров в Москве. Тогда команда из Улан-Удэ, участвуя в нем впервые, взяла «бронзу», опередив делегации из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Барнаула и других городов.

администрацияУУ Улан-Удэ строительство

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