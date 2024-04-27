В центре Улан-Удэ на майских праздниках устроят лазерное шоу



В честь предстоящего праздника весны и труда в самом центре столицы Бурятии, на площади Советов, устроят лазерное шоу. Об этом накануне сообщил в своём telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



- Каждый раз мы стараемся придумать что-то новое и интересное. Вот и сейчас подготовили яркое, красочное представление. По моему поручению транслировать его будут все праздничные и выходные дни – с 27 апреля по 2 мая, – подчеркнул он.



Полюбоваться лазерной инсталляцией жители и гости города смогут в 21:00, 21:30, 22:00 и 22:30. А ещё 1, 3, 4 и 5 мая на час – с 21:00 до 22:00 – будут подсвечивать телебашню на улице Бабушкина.





Эта рабочая неделя оказалась непривычно длинной. Однако сразу за шестидневкой последует четырёхдневный уик-энд – с 28 апреля по 1 мая. Причина тому – праздник весны и труда. Вторые «майские» в честь Дня Победы продолжатся с четверга, 9-го по воскресенье, 12-ое.





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