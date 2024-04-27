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Городской перинатальный центр Улан-Удэ провёл тренинг психологической разгрузки

Городской перинатальный центр Улан-Удэ провёл тренинг психологической разгрузки
Общество,  Фото:ГПЦ
Участники мероприятия остались довольны

Профилактика эмоционального выгорания всегда актуальна для тех, кто работает в здравоохранении. Именно поэтому в Городском перинатальном центре проводятся тренинги для персонала, где психологическая разгрузка проходит в игровой и творческой форме.

- Работа психолога с персоналом направлена на повышение психологической грамотности и обучение навыкам коммуникации, профилактику профессионального выгорания. Это групповая, индивидуальная формы работы, консультирование по конкретным психологическим ситуациям, коммуникативные тренинги и тренинги на снятие эмоционального напряжения тренинги психологической разгрузки для персонала проводятся 1 раз в неделю. В работе используются техники арт-терапии, музыкотерапии, телесные практики, проективные методики, анкетирование и тестирование, - объяснила психолог Городского перинатального центра (ГПЦ) Алина Харцхаева.


«Тренинг очень понравился! Интересный, раскрылось то, что и не знал про себя, все участники стали как родные. Ушли с хорошим настроением и позитивом»,
«Замечательное мероприятие! Действительно помогает расслабиться» - такие отзывы о тренингах оставляют его участники.

Благодаря таким мероприятиям в коллективе улучшается психо-эмоциональный климат, поднимается настроение, а самое главное что для такой работы не нужно искать время в своём графике, ведь все это доступно прямо на рабочем месте.

Работа с психологом - не единственное мероприятие для персонала в вопросах профилактики эмоционального выгорания. Так, например, в ГПЦ в ближайшее время будет открыта комната релаксации для сотрудников.

ГПЦ

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