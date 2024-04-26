Мужчина регулярно бил и оскорблял ребёнка
48-летнему жителю Еравнинского района, который довёл дочь до самоубийства, вынесли приговор. Он признан виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, доведении до самоубийства и истязании, причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями.
Мужчине назначено 8 лет 2 месяца в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», супруги воспитывали трёх несовершеннолетних детей. С сентября 2021 года отец в качестве наказания за мелкие провинности бил старшую дочь. А также оскорблял ребёнка.
- Систематически причинял старшей дочери физические и психические страдания путём регулярного нанесения побоев и оскорблений. Противоправные действия в отношении ребенка мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения, создав для дочери в семье обстановку деспотизма, постоянного страха перед наказаниями, - сообщал тогда СУ СК РФ по Бурятии.
Девочка, не выдержав жестокого обращения, в начале лета 2023 года свела счёты с жизнью.
Одной из важных улик по уголовному делу стали сведения из телеграм-канала, который вела девочка, размещая там рассказы и видеозаписи о жестоком обращении со стороны отца. К сожалению, никто из её подписчиков своевременно не сообщил в компетентные органы о совершаемых в отношении ребёнка преступлениях.
Жителя Бурятии, который довёл дочь до самоубийства, отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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