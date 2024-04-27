В городе на севере Бурятии коровы гуляли сами по себе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Владельцу животных грозит административная ответственность



В городе Северобайкальск во время рейда обнаружили коров на самовыгуле. Они паслись в 11 квартале микрорайона Заречный.



Сотрудники отдела муниципального контроля установили владельца животных. Ему сообщили о месте, дате и времени составления протокола об административном правонарушении.



- В соответствии с 4. 4.1 ст. 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях уведомляем, что в случае неявки физического лица, законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведётся производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие, - пояснили в администрации города Северобайкальск.



Копия протокола об административном правонарушении будет направлена в течение трёх дней со дня составления протокола.

