Супруги назвали всех своих шестерых детей именами, начинающимися на первую букву алфавита
В семье жителей посёлка Могойтуй Агинского Бурятского округа Амгалана Юрьевича и Хандацырен Юрьевны есть обычай – называть детей именем, начинающимся с буквы «А». Но это не единственная особенность многодетной семьи.
В апреле у пары родилась двойня – девочки. Родители назвали их Амина и Амира. День рождения девочек совпал с днём рождения их дедушки. Эти малышки – первые двойняшки, родившиеся в Могойтуйском районе с начала года. Девочки стали пятым и шестым ребёнком – до этого у супругов родилось четыре мальчика: Аюша, Айдар, Ананда и Аюр. Кроме этого, родители, у которых одинаковое отчество, также родились в один день одного года. Супруги живут в счастливом браке более 12 лет. Отец семейства работает сварщиком, мама хранит семейный очаг и занимается воспитанием детей.
- Регистрировать рождение детей пришёл папа с одним из сыновей. Сотрудники отдела ЗАГС Могойтуйского района торжественно вручили необычной семье свидетельства о рождении и пожелали им счастья, здоровья и благополучия, - сообщили в пресс-службе департамента ЗАГС Забайкалья.
Агинская семья с детьми на букву «А» пополнилась двойней
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