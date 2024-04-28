Это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы
В столице Бурятии для обеспечения безопасности дорожного движения при подготовке к 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне изменится схема движения общественного транспорта в центре города. Об этом рассказали в комитете по транспорту администрации Улан-Удэ.
2 и 4 мая с 16:00 и до окончания мероприятий, а также 7 мая с 8:00 и до окончания мероприятий изменятся схемы маршрутов МУП «Городские маршруты» и частных перевозчиков №№ 2, 3, 3А, 10, 15, 17, 19, 19А, 25, 27, 27 «Первое поле», 28, 29, 30, 31, 31К, 33, 37, 46, 46А, 55, 77, 82, 92, 95, 97, 97К с направлением автобусов в объезд закрытых для движения улиц Сухэ-Батора, Ленина, Советская, Ербанова, Почтамтская.
Схема изменения маршрутов прилагается:
В Улан-Удэ временно изменится схема движения общественного транспорта
Общество, Фото:
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