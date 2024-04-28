28 апреля

27 апреля

26 апреля

Популярное

В Улан-Удэ временно изменится схема движения общественного транспорта

В Улан-Удэ временно изменится схема движения общественного транспорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы

В столице Бурятии для обеспечения безопасности дорожного движения при подготовке к 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне изменится схема движения общественного транспорта в центре города. Об этом рассказали в комитете по транспорту администрации Улан-Удэ.

2 и 4 мая с 16:00 и до окончания мероприятий, а также 7 мая с 8:00 и до окончания мероприятий изменятся схемы маршрутов МУП «Городские маршруты» и частных перевозчиков №№ 2, 3, 3А, 10, 15, 17, 19, 19А, 25, 27, 27 «Первое поле», 28, 29, 30, 31, 31К, 33, 37, 46, 46А, 55, 77, 82, 92, 95, 97, 97К с направлением автобусов в объезд закрытых для движения улиц Сухэ-Батора, Ленина, Советская, Ербанова, Почтамтская.

Схема изменения маршрутов прилагается:

Улан-Удэ общественный транспорт День Победы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На ВДНХ появился макет забайкальского динозавра в натуральную величину
На ВДНХ появился макет забайкальского динозавра в натуральную величину
Общество, 28.04.2024
По словам создателя, это, возможно, самая приближённая к реальному динозавру копия
В Улан-Удэ показали «пожарный музыкальный фонтан»
В Улан-Удэ показали «пожарный музыкальный фонтан»
Общество, 28.04.2024
В Бурятии предстоящий День пожарной охраны отметили показательными выступлениями
В Улан-Удэ временно изменится схема движения общественного транспорта
В Улан-Удэ временно изменится схема движения общественного транспорта
Общество, 28.04.2024
Это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы
В Улан-Удэ завершились соревнования по практической стрельбе
В Улан-Удэ завершились соревнования по практической стрельбе
Общество, 28.04.2024
Турнир проходил в рамках чемпионата России по АРБ
На Байкале опять откроется театральная школа для подростков
На Байкале опять откроется театральная школа для подростков
Общество, 28.04.2024
Ребята попробуют себя в сфере искусства
Дети Бурятии нарисуют «Воинов Победы»
Дети Бурятии нарисуют «Воинов Победы»
Общество, 28.04.2024
Стартовал республиканский конкурс детского рисунка
В Бурятии сегодня облачно
В Бурятии сегодня облачно
Общество, 28.04.2024
В Улан-Удэ до +9 градусов 
В Бурятии поставят «рекорд» отжиманий
В Бурятии поставят «рекорд» отжиманий
Общество, 27.04.2024
В День Победы в Улан-Удэ состоится спортивная акция
Забайкалье примет федеральную выставку племенных овец и коз
Забайкалье примет федеральную выставку племенных овец и коз
Общество, 27.04.2024
Один из её этапов пройдёт в начале лета в столице края
В Иркутской области расширят период получения соцдоплаты к пенсии
В Иркутской области расширят период получения соцдоплаты к пенсии
Общество, 27.04.2024
Это коснётся некоторых категорий несовершеннолетних и учащихся
Подростки Бурятии напишут фэнтези и фантастику
Подростки Бурятии напишут фэнтези и фантастику
Общество, 27.04.2024
Объявлен конкурс рассказов о семье
В Улан-Удэ известный общественник с друзьями построил новый мостик для бабушки
В Улан-Удэ известный общественник с друзьями построил новый мостик для бабушки
Общество, 27.04.2024
Пенсионерка проживает одна: один сын на СВО, другой - погиб
Сбитый на дороге в Улан-Удэ пёс выживает на лекарствах
Сбитый на дороге в Улан-Удэ пёс выживает на лекарствах
Общество, 27.04.2024
Волонтёры рассказали, что после ДТП он начал ходить кругами
На севере Бурятии пожаловались на вечный холод в ДК
На севере Бурятии пожаловались на вечный холод в ДК
Общество, 27.04.2024
А ещё местные жители заявили, что он неудобный и тесный

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^