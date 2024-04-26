26 апреля

25 апреля

Популярное

В конце апреля в Бурятии местами выпадет снег

В конце апреля в Бурятии местами выпадет снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сегодня в республике прохладно

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 апреля в республике местами мокрый снег и дождь. Днём +7,+12, местами +1,+6. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах усилится до 15-17 м/с.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём 8-10 градусов тепла.



прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В сельском детсаду в Бурятии запретили аниматоров ради безопасности
В сельском детсаду в Бурятии запретили аниматоров ради безопасности
Общество, 26.04.2024
Родителям дошколят заявили, что это «посторонние люди»
В конце апреля в Бурятии местами выпадет снег
В конце апреля в Бурятии местами выпадет снег
Общество, 26.04.2024
Сегодня в республике прохладно 
В Чите на 9 мая трижды будут палить из пушки
В Чите на 9 мая трижды будут палить из пушки
Общество, 25.04.2024
Выстрел гаубицы прозвучит одновременно с гимном Российской Федерации
В Бурятии стартовал чемпионат по армейскому тактико-стрелковому многоборью
В Бурятии стартовал чемпионат по армейскому тактико-стрелковому многоборью
Общество, 25.04.2024
Соревнования посвящены памяти Героя России Виталия Сукуева
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о ВИЧ
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о ВИЧ
Общество, 25.04.2024
С лекцией выступил психолог наркодиспансера 
Суд в Бурятии оштрафовал и выдворил иностранца
Суд в Бурятии оштрафовал и выдворил иностранца
Общество, 25.04.2024
Молодой человек нарушил срок пребывания в стране 
В Бурятии поймали водителей, перевозящих детей без автокресел
В Бурятии поймали водителей, перевозящих детей без автокресел
Общество, 25.04.2024
На автомобилистов составили административные протоколы
Улан-удэнцев призывают не жечь траву на кладбищах
Улан-удэнцев призывают не жечь траву на кладбищах
Общество, 25.04.2024
О возгорании следует сообщить в пожарную охрану
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2024»
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2024»
Общество, 25.04.2024
В конкурсе участвовали восемь педагогов бурятского языка
Жителей Бурятии припугнули бешенством
Жителей Бурятии припугнули бешенством
Общество, 25.04.2024
Специалисты объяснили, как не умереть от опасного заболевания
Несколько улиц в Улан-Удэ останутся без света
Несколько улиц в Улан-Удэ останутся без света
Общество, 25.04.2024
Запланированы ремонтные работы 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^