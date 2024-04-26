Сегодня в республике прохладно
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 апреля в республике местами мокрый снег и дождь. Днём +7,+12, местами +1,+6. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах усилится до 15-17 м/с.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём 8-10 градусов тепла.
В конце апреля в Бурятии местами выпадет снег
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