Им стал уроженец Красноярска
Андрей Модестов назначен министром здравоохранения Иркутской области. Указ о назначении подписал губернатор региона Игорь Кобзев вчера, 27 апреля.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области, Андрей Модестов приступил к работе в регионе 11 марта этого года. Он родился в Красноярске. С отличием окончил лечебный факультет Красноярского государственного медицинского института, имеет повышение квалификации по профилю «Онкология» и «Социальная гигиена и организация здравоохранения», врач-онколог, кандидат медицинских наук, награждён нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Проходил обучение в Российском государственном медицинском университете. Порядка двадцати лет руководил государственными медицинскими учреждениями.
В Иркутской области назначили министра здравоохранения
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