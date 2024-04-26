26 апреля

25 апреля

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В Улан-Удэ пожилую женщину сбили на «зебре»

В Улан-Удэ пожилую женщину сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавшую госпитализировали

Накануне днём, 25 апреля, в Улан-Удэ произошёл наезд на пожилую женщину. Пострадала 78-летняя пенсионерка, которую сбили прямо на «зебре».

- 60-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», следуя со стороны улицы Волочаевская в направлении посёлка Сосновый Бор, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 78-летнюю женщину, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Пенсионерку с травмами госпитализировали в больницу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в ДТП в Хоринском районе погиб водитель автомобиля «Тойота Королла Спасио»
ДТП

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