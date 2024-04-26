В Улан-Удэ из-за подготовки к параду Победы перекроют улицы







За два дня до праздника, 7 мая, на главной площади города устроят генеральную репетицию военного парада. Центральные улицы перекроют уже с шести утра. А в четверг, 9-го, площадь Советов будет недоступна для транспорта с 6:00 и до завершения всех праздничных мероприятий.



Движение временно приостановят и при движении военной техники к площади Советов из микрорайона Восточный через улицы Комарова, Николая Петрова, Лимонова и проспект 50-летия Октября и со станции «Дивизионная» по Борсоева. Светофоры переведут в режим «жёлтого» мигания.



Улан-удэнцев призвали быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытых участков дорог в дни подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.



Возрастное ограничение – 0+



В столице Бурятии началась подготовка к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу, 26-го и в понедельник, 29-го апреля на площади Советов с 18:00 до 21:00 пройдёт тренировка пеших парадных расчётов без привлечения техники. В эти дни центр города перекрывать не станут, рассказали в администрации Улан-Удэ.А вот в следующий четверг, 2-го и после в субботу, 4-го мая, состоятся репетиции военного парада уже с военной техникой. Потому с 16:00 часов движение транспорта ограничат на улицах Сухэ-Батора, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова, Коммунистическая (от Сухэ-Батора до Ербанова) и с правой стороны на Борсоева (от Виадука до Сухэ-Батора).Автомобилям и общественному транспорту придётся следовать в объезд по Смолина, Борсоева и улице Коммунистическая.