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В Улан-Удэ из-за подготовки к параду Победы перекроют улицы

В Улан-Удэ из-за подготовки к параду Победы перекроют улицы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Движение в центре города будут ограничивать три дня

В столице Бурятии началась подготовка к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу, 26-го и в понедельник, 29-го апреля на площади Советов с 18:00 до 21:00 пройдёт тренировка пеших парадных расчётов без привлечения техники. В эти дни центр города перекрывать не станут, рассказали в администрации Улан-Удэ.



А вот в следующий четверг, 2-го и после в субботу, 4-го мая, состоятся репетиции военного парада уже с военной техникой. Потому с 16:00 часов движение транспорта ограничат на улицах Сухэ-Батора, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова, Коммунистическая (от Сухэ-Батора до Ербанова) и с правой стороны на Борсоева (от Виадука до Сухэ-Батора).

Автомобилям и общественному транспорту придётся следовать в объезд по Смолина, Борсоева и улице Коммунистическая.

За два дня до праздника, 7 мая, на главной площади города устроят генеральную репетицию военного парада. Центральные улицы перекроют уже с шести утра. А в четверг, 9-го, площадь Советов будет недоступна для транспорта с 6:00 и до завершения всех праздничных мероприятий.

Движение временно приостановят и при движении военной техники к площади Советов из микрорайона Восточный через улицы Комарова, Николая Петрова, Лимонова и проспект 50-летия Октября и со станции «Дивизионная» по Борсоева. Светофоры переведут в режим «жёлтого» мигания.

Улан-удэнцев призвали быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытых участков дорог в дни подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Возрастное ограничение – 0+
День Победы Праздники репетиция

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