27 апреля

26 апреля

Популярное

Дорога в пригородном селе Бурятии вздулась из-за зыбунов

Дорога в пригородном селе Бурятии вздулась из-за зыбунов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там уже не могут проехать автомобилисты

Жители иволгинского села Поселье пожаловались на состояние дороги на улице Уланская. Люди поинтересовались в группе «Иволга-инфо.24/7», почему там не отсыпают заезд  в амбулаторию

- Скоро дожди начнутся и вообще подъехать будет невозможно – и машину некуда поставить, – отметили они.
 
В МАУ «Иволга» пояснили, что характерная особенность этой местности – наличие зыбунов.
 
- Из-за близкого расположения грунтовых вод происходит вспучивание дороги, – отметили в учреждении. – Сейчас ведётся работа по определению источника финансирования для ремонта, включающего в себя бутирование с последующей отсыпкой и уплотнением грунта с использованием дорожного виброкатка.

дороги ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Селенга в Улан-Удэ пошла на спад
Селенга в Улан-Удэ пошла на спад
Общество, 27.04.2024
Вместе с ней начала снижаться и Уда
Через реку в районе Бурятии вновь проложат понтонный мост
Через реку в районе Бурятии вновь проложат понтонный мост
Общество, 27.04.2024
Временное сооружение появится там к концу мая
В Бурятии потухли все лесные пожары
В Бурятии потухли все лесные пожары
Общество, 27.04.2024
В республике нет ни одного нового «огненного» очага
В Улан-Удэ напомнили о графике работы поликлиник в праздничные дни
В Улан-Удэ напомнили о графике работы поликлиник в праздничные дни
Общество, 27.04.2024
Республика, как и вся страна, отдыхает с 28 апреля по 2 мая
В городе на севере Бурятии коровы гуляли сами по себе
В городе на севере Бурятии коровы гуляли сами по себе
Общество, 27.04.2024
Владельцу животных грозит административная ответственность
В Улан-Удэ взялись за трещины на дорогах
Общество, 27.04.2024
Их заливают битумом и засыпают гранитной крошкой 
В Бурятии прокуратура провела проверку после подтопления автодороги
В Бурятии прокуратура провела проверку после подтопления автодороги
Общество, 27.04.2024
К административной ответственности привлекли главного инженера муниципального учреждения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^