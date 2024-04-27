Дорога в пригородном селе Бурятии вздулась из-за зыбунов



- Скоро дожди начнутся и вообще подъехать будет невозможно – и машину некуда поставить, – отметили они.



В МАУ «Иволга» пояснили, что характерная особенность этой местности – наличие зыбунов.



- Из-за близкого расположения грунтовых вод происходит вспучивание дороги, – отметили в учреждении. – Сейчас ведётся работа по определению источника финансирования для ремонта, включающего в себя бутирование с последующей отсыпкой и уплотнением грунта с использованием дорожного виброкатка.





Жители иволгинского села Поселье пожаловались на состояние дороги на улице Уланская. Люди поинтересовались в группе «Иволга-инфо.24/7», почему там не отсыпают заезд в амбулаторию