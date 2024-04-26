Он решил вернуться в Иркутскую область
Андрей Лим покинул пост руководителя Госветслужбы Забайкалья. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. В документе говорится, что Андрей Лим освобождён от замещаемой должности 26 апреля по собственной инициативе.
- Я принял решение вернуться в свой родной регион – Иркутскую область. Всем своим коллегам по Забайкалью, губернатору, членам правительства хочу выразить особую благодарность за совместную работу. Желаю всем удачи и всего самого хорошего, - сказал Андрей Лим.
По информации пресс-службы правительства Забайкалья, Андрей Лим вступил в должность с 14 июня 2019 года. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет Денис Богданов – заместитель руководителя Государственной ветеринарной службы Забайкальского края.
В Забайкалье уволился руководитель краевой Госветслужбы
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