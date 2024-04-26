Ремонт проводится на участке от Трубачеева до БКМ
Ремонт дороги общей протяжённостью 1,25 километра стартовал в столице Бурятии на этой неделе. На объект выехал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, чтобы посмотреть, как идут работы.
- В этом году мы ремонтируем участок по улице Бабушкина от Трубачеева до бульвара Карла Маркса. Не просто ремонтируем, а как всегда, с новшествами. Во-первых, мы сделаем дополнительную полосу, чтобы две полосы уходили снизу на Саяны, и две — в сторону сотых кварталов. Трафик здесь сейчас большой, будем расширять, — сказал Игорь Шутенков.
Сейчас подрядная организация демонтирует бортовые камни, тротуары от бульвара Карла Маркса до перекрёстка улицы Геологическая. Четвёртую полосу сделают от остановки Геологическая в сторону сотых кварталов протяжённостью 250 метров.
- Расширение сделаем за счёт остановочного кармана, который у нас здесь на улице Бабушкина существует. Сама остановка сдвинется чуть ниже, ниже светофора. Будет удобнее переходить улицу, - отметил Игорь Шутенков.
Для пешеходов сделают новый тротуар из нескользящей тротуарной плитки от улицы Трубачеева до бульвара Карла Маркса. Также здесь планируется устройство велодорожек в тех местах, где позволит ширина тротуара.
- Сделаем тротуар, по которому будет удобно и пешком идти, и с коляской ехать, и велосипедистам, — отметил мэр.
В следующем году отремонтируют нечётную сторону улицы Бабушкина также с расширением дороги.
Ремонт объектов ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности 2024 году по нацпроекту в Улан-Удэ отремонтируют 10 участков автомобильных дорог. Ещё 2 объекта находятся на стадии согласования. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.
В Улан-Удэ сделают тротуары с велодорожками на улице Бабушкина
Общество, Фото:
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