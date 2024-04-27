Управлял мотоциклом 15-летний подросток
Вечером 26 апреля в селе Десятниково Тарбагатайского района Бурятии опрокинулся мотоцикл с двумя подростками.
- 15-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета-5», не имеющий права управления транспортом, следуя по грунтовой дороге, совершил наезд на кочку. Не справившись с управлением, он опрокинул транспортное средство, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП травмы получил 15-летний пассажир мотоцикла. Подростка госпитализировали в больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в Улан-Удэ на «зебре» сбили 14-летнюю школьницу.
В Бурятии юный мотоциклист наехал на кочку и отправил пассажира в больницу
Происшествия, Фото:
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