На севере Бурятии пожаловались на вечный холод в ДК



Жителей Северобайкальска не устраивает состояние местного дома культуры «Байкал». Люди поинтересовались, будут ли строить новое здание или делать реконструкцию в уже существующем.



- ДК очень неудобный. В актовом зале видно только с первых двух рядов более-менее, дальше – вообще ничего. Всего два зала для занятий и один из них и есть актовый. А занимается там много коллективов. Вечный холод, – посетовали местные в группе «Северобайкальск-инфо.24/7». – Многие только из-за этого отдают детей в «Железнодорожник».





В управлении культуры Северобайкальска сообщили, что вопрос о строительстве нового здания поднимали уже не раз, но его назвали «экономически необоснованным».



- В городе есть ДК в капитальном исполнении – это «Железнодорожник». Сметная документация на ремонт дома культуры «Байкал» разработана, но пока нет соответствующей федеральной или региональной программы, чтобы получить финансирование, – подчеркнули в управлении.



Отопительную систему в здании пообещали отремонтировать. Сейчас на эти цели изыскивают средства.

