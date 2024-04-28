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В Бурятии наградили победителей конкурсов «Навстречу «Алтаргане»

В Бурятии наградили победителей конкурсов «Навстречу «Алтаргане»
Общество,  Фото:РЦНТ
Лауреаты рекомендованы к участию в фестивале в Монголии

26 апреля в Улан-Удэ прошёл гала-концерт «Навстречу «Алтаргане». Мероприятие стало подведением итогов работы в рамках подготовки к международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана-2024».

Были подведены итоги республиканских конкурсов: исполнителей бурятских народных песен «Алтан гургалдай – Золотой соловей-2024», фольклорных коллективов «Буряад хүнэй нэгэ үдэр» («Один день бурята»), улигершинов и исполнителей одической поэзии «Ульгэрэй аялга», работ модельеров «Бурятский костюм: Традиции и современность». Ранее стали известны результаты презентации лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса» и конкурса-выставки «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы». Лауреаты конкурсов рекомендованы к участию в фестивале в Монголии, который пройдёт с 26 по 28 июля в Булганском аймаке.

Участники конкурса модельеров и дизайнеров представили свои коллекции в номинациях: традиционный костюм, стилизованный костюм, прет-а-порте и авангардные наряды. На гала-концерте были отмечены лучшие мастера, они получили дипломы лауреатов и денежные премии.

В конкурсе улигершинов и исполнителей одической поэзии «Yльгэрэй аялга» приняли участие 9 конкурсантов в двух возрастных категориях: от 10 до 18 лет и от 19 лет и старше. Это представители Окинского, Селенгинского, Закаменского, Баргузинского, Хоринского районов и города Улан-Удэ. Жюри оценивало умение раскрыть художественный образ, погрузить в атмосферу эпоса, самобытность и своеобразие исполнения.

Жюри в конкурсе «Буряад хүнэй нэгэ үдэр» (бур. «Один день бурята») оценивали не только вокальные данные, но также сценическое воплощение, атрибутику и используемый реквизит. Участвующие фольклорные коллективы представили театрализованную программу с картинами жизни бурят, построенную на основе особенностей бытования местного аутентичного фольклора, реконструкцию фрагментов семейных и календарно-производственных обрядов, народных праздников, молодёжных игрищ.

Лучшие вокалисты-любители получили титул «Золотой соловей». В конкурсе «Алтан гургалдай» приняли участие индивидуальные исполнители-любители от 10 лет и старше. Всего приняло участие 65 участников из Селенгинского, Закаменского, Кяхтинского, Хоринского, Баргузинского, Кижингинского, Тункинского, Окинского, Мухоршибирского, Кабанского, Заиграевского, Курумканского, Джидинского, Еравнинского районов и города Улан-Удэ. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.
Бурятия Алтаргана конкурс

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