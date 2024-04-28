В Бурятии инспекторы засняли уток-мандаринок

Общество, Фото: Байкальский заповедник

Для Алтачейского заказника птица является случайным залётным гостем



В Бурятии во время патрулирования территории Алтачейского заказника в середине апреля госинспекторы обнаружили на реке Сухара мандаринок (Aix galericulata) – небольших уток, нехарактерных для этих мест. Сергей Красиков сфотографировал птиц: на берегу были два самца и одна самка.



- Встреча мандаринок в Алтачее – это событие, которое заслуживает особого внимания. Ведь предыдущий раз, когда фиксировался залёт этой птицы в наши края, был в конце 80-х годов прошлого века. Тогда тоже была весна, шла весенняя миграция, - отметил С.Г. Красиков, старший государственный инспектор, осуществляющий охрану территории заказника федерального значения «Алтачейский».



Мандаринка считается залётным видом для Байкальской природной территории. Охота на мандаринку запрещена. Птица внесена в Красную книгу Российской Федерации. Имеются указания на её находки в районе мыса Кадильный на западном побережье Байкала, а пары птиц – 28 июня 1985 года в нижнем течении реки Кочергат (бассейн р. Голоустной).



Ещё одна точка залёта этого вида зарегистрирована в Баргузинской долине: 9 сентября 1998 года близ деревни Улюн на мелководном заливе безымянного озерка в пойме протоки Правый Баргузин охотником был подранен взрослый самец. В Тункинском национальном парке отмечали мандаринку 2 сентября 2007 года у места впадения реки Енгарга в р. Иркут (птица кормилась на речном плёсе у берега).



Самым северным местом находки мандаринок является Муйско-Куандинская впадина: осенью 2015 года взрослый самец был добыт на одном из безымянных озёр в долине реки Муя в 3 км к западу от села Усть-Муя и места впадения реки. Муи в р. Витим.



Предыдущая известная в Бурятии встреча была отмечена 13 мая 2019 года орнитологами Байкальского заповедника на старице одноименной реки в посёлке Речка Мишиха.



- Остановка мандаринки на территории Алтачейского заказника связана с миграционным периодом птиц. Произведена фиксация данного вида орнитологами для дальнейшего отслеживания залётов, - сообщили в Байкальском государственном заповеднике.



Отметим, что на днях другую редкую птицу, нехарактерную для региона, заметили в Прибайкальском национальном парке. За всю историю орнитологических наблюдений на особо охраняемой природной территории – с 1986 года – официально встречу с даурским журавлём зафиксировали во второй раз. Наблюдение состоялось на острове Ольхон. Пару даурских журавлей сначала заметили местные жители, а потом птицы попали в фотообъектив бёрдвотчера Рене Хамитова.



