Стартовал республиканский конкурс детского рисунка
В Бурятии объявлен республиканский конкурс детского рисунка «Воинам Победы посвящается…». Мероприятие посвящено 79-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Принять участие могут учащиеся в возрастных группах:
- младший возраст – 1-4 классы;
- средний возраст – 5-8 классы;
- старший возраст – 9 -11 классы.
Рисунки принимаются в номинациях:
- «На поле боя» (композиция на тему военного сражения);
- «Мой прадедушка – мой герой», «Портрет героя СВО» (жанр «портрет»);
- «Моя страна. Моя история. Моя Победа.» (поздравительная открытка).
Как сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, конкурсные работы предоставляются в срок до 3 мая по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 41, каб. 205, отдел организационной работы и летнего отдыха. Подведение итогов состоится 15 мая.
Возрастное ограничение: 6+.
Дети Бурятии нарисуют «Воинов Победы»
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