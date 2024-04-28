Дети Бурятии нарисуют «Воинов Победы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Стартовал республиканский конкурс детского рисунка



В Бурятии объявлен республиканский конкурс детского рисунка «Воинам Победы посвящается…». Мероприятие посвящено 79-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.



Принять участие могут учащиеся в возрастных группах:

- младший возраст – 1-4 классы;

- средний возраст – 5-8 классы;

- старший возраст – 9 -11 классы.



Рисунки принимаются в номинациях:

- «На поле боя» (композиция на тему военного сражения);

- «Мой прадедушка – мой герой», «Портрет героя СВО» (жанр «портрет»);

- «Моя страна. Моя история. Моя Победа.» (поздравительная открытка).



Как сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, конкурсные работы предоставляются в срок до 3 мая по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 41, каб. 205, отдел организационной работы и летнего отдыха. Подведение итогов состоится 15 мая.



Возрастное ограничение: 6+.

