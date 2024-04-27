В Улан-Удэ мать с младенцем выпали с 10 этажа





Об этом ужасном инциденте стало известно днём 27 апреля. Несчастный случай произошёл в улан-удэнском микрорайоне Энергетик. Мать с ребёнком, по предварительным данным, выпали с 10 этажа многоквартирного дома.



Малыш находится в крайне тяжёлом состоянии, рассказали «Байкал-Daily» в Минздраве Бурятии. Его доставили в больницу.



- Ребёнку проводится интенсивная терапия. Врачи делают всё возможное для спасения его жизни, – отметили в ведомстве.



