В Улан-Удэ мать с младенцем выпали с 10 этажа

Об этом ужасном инциденте стало известно днём 27 апреля. Несчастный случай произошёл в улан-удэнском микрорайоне Энергетик. Мать с ребёнком, по предварительным данным, выпали с 10 этажа многоквартирного дома.
Малыш находится в крайне тяжёлом состоянии, рассказали «Байкал-Daily» в Минздраве Бурятии. Его доставили в больницу.
Малыш находится в крайне тяжёлом состоянии, рассказали «Байкал-Daily» в Минздраве Бурятии. Его доставили в больницу.
- Ребёнку проводится интенсивная терапия. Врачи делают всё возможное для спасения его жизни, – отметили в ведомстве.
В МВД по Бурятии уточнили, что сообщение о произошедшем поступило в полицию в 13:17. Мама ребёнка скончалась. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и следственных органов.
- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия. После будет принято процессуальное решение, – подчеркнули в министерстве, добавив, что семья на учёте в полиции не состояла.
Накануне человек случайно сорвался с высоты седьмого этажа многоэтажки на проспекте 50-летия Октября. На место тут же отправились сотрудники МВД по Бурятии, ГИБДД и Росгвардии.
За мужчиной приехала «скорая». Его доставили в одну из больниц в Улан-Удэ. Состояние пострадавшего оценили как тяжёлое.
- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия. После будет принято процессуальное решение, – подчеркнули в министерстве, добавив, что семья на учёте в полиции не состояла.
Накануне человек случайно сорвался с высоты седьмого этажа многоэтажки на проспекте 50-летия Октября. На место тут же отправились сотрудники МВД по Бурятии, ГИБДД и Росгвардии.
За мужчиной приехала «скорая». Его доставили в одну из больниц в Улан-Удэ. Состояние пострадавшего оценили как тяжёлое.