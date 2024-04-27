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В Улан-Удэ мать с младенцем выпали с 10 этажа

В Улан-Удэ мать с младенцем выпали с 10 этажа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девушка скончалась

Об этом ужасном инциденте стало известно днём 27 апреля. Несчастный случай произошёл в улан-удэнском микрорайоне Энергетик. Мать с ребёнком, по предварительным данным, выпали с 10 этажа многоквартирного дома.

Малыш находится в крайне тяжёлом состоянии, рассказали «Байкал-Daily» в Минздраве Бурятии. Его доставили в больницу.
 
- Ребёнку проводится интенсивная терапия. Врачи делают всё возможное для спасения его жизни, – отметили в ведомстве.

 В МВД по Бурятии уточнили, что сообщение о произошедшем поступило в полицию в 13:17. Мама ребёнка скончалась. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и следственных органов.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия. После будет принято процессуальное решение, – подчеркнули в  министерстве, добавив, что семья на учёте в полиции не состояла.

Накануне человек случайно сорвался с высоты седьмого этажа многоэтажки на проспекте 50-летия Октября. На место тут же отправились сотрудники МВД по Бурятии, ГИБДД и Росгвардии.

За мужчиной приехала «скорая». Его доставили в одну из больниц в Улан-Удэ. Состояние пострадавшего оценили как тяжёлое. 


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