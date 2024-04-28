Победитель посетит Иркутскую ГЭС
Школьники Бурятии могут принять участие в конкурсе видеороликов «Байкал без пластика». Участие в нём могут принять дети и молодые люди в возрасте от 10 до 18 лет.
- Конкурс «Байкал без пластика» является возможностью для активных и неравнодушных ребят внести свой вклад в популяризацию бережного отношения к природе. Приём заявок осуществляется с 1 мая по 30 сентября включительно. Затем конкурсной комиссией будут выбраны победители, имена которых объявят в ноябре, - сообщает Бурятский театр оперы и балета.
Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, в формате mp4. Минимальное разрешение видеоролика: 1920x1080, соотношение сторон 16:9. Хронометраж — до 5 минут.
Предлагаемые темы:
– «Как мы жили без пластика» – показать и рассказать о времени, когда не было массового использования пластика на отдыхе;
– «Будущее без пластика» – показать и рассказать, как вы видите будущее без пластика;
– «Экологический патриотизм» – бережное отношение к Родине, защита природы Родины и её сакральных мест (в т.ч. Байкала), особо охраняемых природных территорий;
– «Участие каждого» – вовлечённость различных возрастных (дети, взрослые, пенсионеры), социальных (многодетные, люди с ограниченными возможностями здоровья и т.д.) категорий граждан, представителей различных государств, религий, культур в решение экологических проблем.
Каждый участник получит памятный диплом, а победители – призы и подарки от организаторов. Обладатель первого места поедет в Иркутск и посетит Иркутскую ГЭС.
Возрастное ограничение: 12+.
В Бурятии состоится конкурс экологических видеороликов
Общество, Фото:
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