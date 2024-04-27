В мае в Иркутской области объявят особый противопожарный режим

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В южных, центральных, западных и частично Верхнеленских районах Иркутской области с 3 мая будет установлен особый противопожарный режим (ОПР). Постановление об этом подписано 25 апреля.
- Установить с 08.00 часов 3 мая 2024 года до 08.00 часов 17 июня 2024 года особый противопожарный режим на территории муниципальных образований Аларского района, Ангарского городского округа, Балаганского, Баяндаевского, Боханского, Заларинского районов, Саянска, Зиминского района и города Зимы, Иркутска, Иркутского, Качугского, Куйтунского, Нижнеудинского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Слюдянского районов, Тулуна и Тулунского района, Усолье-Сибирского и Усольского района, Усть-Удинского района, городов Черемхово и Свирска, Черемховского района и Чунского муниципального округа, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов, – говорится в документе.
Режим вводится в связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических условий, возникающей угрозой населённым пунктам, объектам экономики, в целях обеспечения безопасности населения Иркутской области, указано в постановлении.
На период действия особого противопожарного режима устанавливаются определенные требования. Гражданам запрещается посещение лесов при наступлении III и выше классов пожарной опасности. Исключения сделаны для тех, кто работает в лесу на основании заключённых государственных контрактов, выполняет госзадания по обеспечению пожарной и санитарной безопасности, кто направляется в оздоровительные учреждения, на туристические базы или находится в них, а также участвует в международных соревнованиях, проводимых на спортивных базах, которые расположены в лесной зоне.
Вводится запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора. Запрещается готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с применением специальных приспособлений. Готовить с применением открытого огня можно только в помещениях зданий, предназначенных для проживания, в объектах общепита, а также в зонах для приготовления и приёма пища в палаточных лагерях. Также вступают в силу ограничения охоты и рыбалки в лесных угодьях.
- При прогнозировании усиления ветра свыше 15 м/с в населённых пунктах могут отключать электроэнергию. Большое внимание в постановлении уделено вопросам профилактики природных пожаров, работе с населением, подготовке добровольцев, межведомственному взаимодействию во время пожароопасного периода, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В мае в Иркутской области объявят особый противопожарный режим
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