Цицикарский женский институт из КНР и ВСГУТУ договорились о сотрудничестве

Совместную программу назвали «1+4»

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления и Цицикарский женский институт (ЦЖИ) заключили соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и культуры. Ректор ВСГУТУ Игорь Сизов и представители ЦЖИ выразили взаимный интерес к развитию долгосрочного партнерства на взаимовыгодной основе.

Китайские студенты будут обучаться по программам бакалавриата на базе ВСГУТУ в рамках совместной программы «1+4». ЦЖИ будет набирать группу студентов для обучения в бакалавриате (четыре года - ред.) бурятского вуза. Китайские студенты станут проходить годовое обучение по программе «Русский язык» в Цицикареи после успешного завершения курса сдавать вступительные экзамены для поступления на программы бакалавриата ВСГУТУ. Во время обучения в России студенты также будут сдавать тестирование первого уровня по русскому языку, сообщает подробности пресс-служба ВСГУТУ.

«Китайская сторона обязуется предоставить высокое качество преподавания по программе «Русский язык». После успешного завершения обучения на базе ВСГУТУ, китайские студенты получат российский диплом бакалавра государственного или установленного образца», - говорится в документе.

Как отметил ректор ВСГУТУ Игорь Сизов, это соглашение открывает новые возможности для студентов из Китая. Они смогут получить образование в Бурятии и получить российский диплом бакалавра.

- Такое сотрудничество способствует развитию культурных и образовательных связей между двумя странами и создает благоприятную платформу для обмена знаниями и опытом для российских студентов, - сказал Сизов.

Справка:

Цицикарский женский институт основан в 2001 году и расположен на западе провинции Хэйлунцзян. Учреждение входит в комплексную международную образовательную группу Heilongjiang Xingde Education Group, которая объединяет обучение языку, подготовку студентов высших учебных заведений, услуги по обучению за рубежом, организацию услуг международного культурного и художественного обмена и профессиональное образование. За 23 года институт подготовил почти 30 тысяч человек.