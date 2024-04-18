В Бурятии готовятся к строительству второго Северомуйского тоннеля

«Это проект беспрецедентного масштаба для республики», - подчеркнул глава Бурятии
В Бурятии началась подготовка к строительству второго Северомуйского тоннеля. 17 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин провели в Улан-Удэ совещание по организации строительства, сообщили в пресс-службе правительства РБ.
- В соответствии с поручением президента уже подписан договор между Российскими железными дорогами и «Бамтоннельстрой-Мост» на строительство второго Северомуйского тоннеля. Это проект беспрецедентного масштаба для республики, важный для развития экономики страны и Бурятии. Поздравляю с таким глобальным проектом, с началом работ. Уверен, что всё у нас будет хорошо, - отметил глава Бурятии.
Перед совещанием Алексей Цыденов и Алексей Дружинин выезжали с рабочей поездкой в Муйский район. Они встретились с железнодорожниками и осмотрели действующий Северомуйский тоннель. В Улан-Удэнском колледже железнодорожного транспорта встретились с преподавателями и студентами. Востребованность специалистов, которых готовит коллеж, будет расти в связи с развитием Восточного полигона железных дорог, в том числе они потребуются и для строительства второго Северомуйского тоннеля.
- Сегодня Северомуйский тоннель – одно из тех лимитирующих звеньев, которые не дают нам в полной мере обеспечить потребности в перевозках, которые сегодня существуют. Мы подошли к реализации проекта – это на самом деле очень большой шаг вперед. Готовы оказать полноценное содействие, потому что для железнодорожного транспорта, повторюсь, это серьёзнейшая и важнейшая стройка, - сказал Алексей Дружинин.
Договоры на строительство второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей и нового железнодорожного моста через реку Амур группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост» и РЖД подписали 30 марта. Завершить строительство Северомуйского тоннеля планируется до конца 2032 года. Предварительная стоимость всех объектов – 498,8 млрд рублей.
Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит увеличить провозную способность БАМа и Транссиба до 270 млн тонн.
Глава Бурятии поручил сформировать постоянно действующий штаб по строительству Северомуйского тоннеля, включив в него не только республиканские министерства и агентства, но и представителей ОАО «РЖД», Росреестра, МВД и других органов власти.
Минимуществу, минприроды и республиканскому агентству лесного хозяйства дано распоряжение помочь подрядчику оперативно выделить земельные участки для строительства объекта. Минприроды проработает вопрос включения в проект строительства очистных сооружений для стройгородка на несколько тысяч человек и самого тоннеля, а также организации полигона строительных отходов. Вопросы в части включения в проект строительства содержания дорог и искусственных сооружений, трафик на которых увеличится в связи стройкой, поручено решить минтрансу Бурятии, как и оценить потребность в повышении частоты авиарейсов для перевозки строителей. Минздраву – рассмотреть вопрос расширения мощностей объектов здравоохранения в стройгородке, минкульту, минспорту – открытия культурных и спортивных объектов, минпрому и минэку - объектов общепита и крупных торговых сетей.
- Алексей Самбуевич, большое вам спасибо за уделённое время и за поддержку. Алексей Александрович, вам тоже. Мы готовы к бою. Идем строить Северномуйский тоннель. У нас вопросов нет, - заявил председатель совета директоров АО «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров.
В Бурятии готовятся к строительству второго Северомуйского тоннеля
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 18.04.2024
«Это проект беспрецедентного масштаба для республики», - подчеркнул глава Бурятии
Экономика, 15.04.2024
По росту потребительского спроса республика оказалась 39-ой в стране
Экономика, 12.04.2024
Постановление подписал Михаил Мишустин
Эксперты заявили, что жителям республики предлагают 59 с лишним тысяч в месяц
«Конские» цены на съёмное жильё повергают горожан в шок
Направили 14 млрд рублей
Экономика, 10.04.2024
Проект решения об утверждении отчёта появился на сайте органов местного самоуправления
Экономика, 09.04.2024
Вертолёты уже улетели в Новосибирск
Основным импортёром продукции традиционно остается Китай
Цены на них за три месяца немного снизились
Республика на 49 месте
Экономика, 05.04.2024
Их будут производить в Улан-Удэ
Таковы планы правительства
Министерство контролирует преобразования
Наблюдается стабильный рост