15 собак, 30 кошек, 3 тонны мусора: Улан-удэнка превратила квартиру в свалку

Хозяйку квартиры по решению суда направили на принудительное лечение
Суд рассмотрел дело по иску жильцов многоквартирного дома к улан-удэнке об обязании устранить нарушения санитарно-эпидемиологических правил.
Соседи объединились и подали в суд иск с указанием на то, что в квартире на втором этаже проживает гражданка с пожилой больной матерью.
«С момента вселения в квартиры истцы стали замечать зловонный запах, исходящий из квартиры ответчика. Это вызвано содержанием в квартире нескольких собак и кошек (достоверно точное количество неизвестно), которые постоянно причиняют истцам и другим жильцам дискомфорт и нестерпимые условия проживания. Из подъезда, через вентиляционные шахты, смежные стены и полы и потолки, окна постоянно проникает в квартиры специфический и невыносимый для нормального человека запах экскрементов кошек, собак, а также человека», - сообщается о содержании иска на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии.
Отмечается, что запах настолько силён, что летом соседям невозможно открыть окна и выйти на балкон. «При вдыхании такого запаха у детей происходит рвотный рефлекс», - описают местные жители.
Зимой же ужасный запах проникает в квартиры через перекрытия в местах прохождения труб отопления.
«Слышны внезапные мяуканья, лай, вой, скулёж, кошек и собак, иногда по несколько часов подряд, в любое время суток, преимущественно в вечернее и поздне-вечернее время, иногда до 00 и 01 часа ночи. Это лишает жильцов дома возможности отдыха и нормального сна, что является грубым нарушением прав жильцов смежных квартир», - пожаловались они.
Они отметили, что собак не выгуливают, и все животные испражняются в квартире.
Кроме того, они указали, что в квартире проживает престарелая мать женщины, которая прикована к постели, а дочь за ней не ухаживает. Неоднократные, многолетние жалобы жильцов в различные инстанции результатов не дали.
В ходе рассмотрения дела доводы жильцов нашли своё подтверждение.
Определением суда поручено провести обследование условий жизни ответчиков в спорной квартире.
Полицейские, представители министерства социальной защиты населения Бурятии, управляющей компании провели осмотр.
- Выявлено, что двухкомнатная квартира, общей площадью 46 кв.м, находится в антисанитарных условиях: вся завалена мусором, отсутствует мебель, продукты питания. В квартире находится 10-15 собак, множество кошек, насекомые и стоит зловонный запах. На кровати была выявлена престарелая мать ответчика, которая находилась в крайне тяжёлом состоянии здоровья, - говорится в материалах суда.
Престарелую женщину направили в медицинское учреждение, хозяйку квартиры по решению суда – на принудительное лечение в психоневрологический диспансер.
Собаки помещены в приют для животных. Кошек, как сообщал «Байкал-Dailу», забрали волонтёры из приюта «Возрождение». Всего они приютили 30 кошек.
Сособственники квартиры, которые привлечены к участию в дело в качестве соответчиков, приехали из другого региона РФ и заключили договоры на вывоз мусора (вывезено более 3 тонн мусора), на профессиональную генеральную уборку квартиры, на оказание услуг по дезинсекционной, дезинфекционной и дератизационной обработке.
Производство по делу прекращено, в связи с отказом истцов от заявленного иска, в связи с полным исполнением соответчиками-сособственниками квартиры исковых требований.
15 собак, 30 кошек, 3 тонны мусора: Улан-удэнка превратила квартиру в свалку
Происшествия, Фото:
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