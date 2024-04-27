27 апреля

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Бегуны Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований

Бегуны Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований
Общество,  Фото:СШОР №1 Улан-Удэ
Турнир проходил в Приморском крае

С 26 по 27 апреля в городе Владивосток прошли всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Приморская весна». Турнир является отборочным на международные соревнования «Дети Азии».

Успешно на «Приморской весне» выступили спортсмены Бурятии. Как сообщает спортивная школа олимпийского резерва №1 г. Улан-Удэ по лёгкой атлетике, Денис Б. победил на дистанции 400 м с результатом 54,47 с.

Также Кира А. заняла второе место на дистанции 1500 м с результатом 4,51.30 с.
Бурятия легкая атлетика спорт всероссийские соревнования бег

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