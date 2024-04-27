Турнир проходил в Приморском крае
С 26 по 27 апреля в городе Владивосток прошли всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Приморская весна». Турнир является отборочным на международные соревнования «Дети Азии».
Успешно на «Приморской весне» выступили спортсмены Бурятии. Как сообщает спортивная школа олимпийского резерва №1 г. Улан-Удэ по лёгкой атлетике, Денис Б. победил на дистанции 400 м с результатом 54,47 с.
Также Кира А. заняла второе место на дистанции 1500 м с результатом 4,51.30 с.
Бегуны Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований
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