Его разом лишились 1600 человек
Крупная авария произошла накануне днём в столице Бурятии. Сторонняя организация в ходе земляных работах повредила сразу две кабельные линии электроснабжения в переулке Карьерный.
В итоге сразу шесть улиц – Терешковой, Геологическая, Медицинская, Бабушкина, Трубачеева и бульвар Карла Маркса – остались без света. Всего под отключение попали 1600 человек. Восстанавливать электроснабжение пришлось сотрудникам филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».
А утром 25 апреля рабочие экскаватором повредили электрокабель на улице Денисова. В итоге света на час лишились 600 человек.
В улан-Удэ нерадивые рабочие оставили без света шесть улиц
Происшествия, Фото:
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