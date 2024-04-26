26 апреля

25 апреля

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В улан-Удэ нерадивые рабочие оставили без света шесть улиц

В улан-Удэ нерадивые рабочие оставили без света шесть улиц
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его разом лишились 1600 человек

Крупная авария произошла накануне днём в столице Бурятии. Сторонняя организация в ходе земляных работах повредила сразу две кабельные линии электроснабжения в переулке Карьерный.

В итоге сразу шесть улиц – Терешковой, Геологическая, Медицинская, Бабушкина, Трубачеева и бульвар Карла Маркса – остались без света. Всего под отключение попали 1600 человек. Восстанавливать электроснабжение пришлось сотрудникам филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».

А утром 25 апреля рабочие экскаватором повредили электрокабель на улице Денисова. В итоге света на час лишились 600 человек.

электроэнергия отключение света

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