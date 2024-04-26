В улан-Удэ нерадивые рабочие оставили без света шесть улиц

Его разом лишились 1600 человек



Крупная авария произошла накануне днём в столице Бурятии. Сторонняя организация в ходе земляных работах повредила сразу две кабельные линии электроснабжения в переулке Карьерный.



В итоге сразу шесть улиц – Терешковой, Геологическая, Медицинская, Бабушкина, Трубачеева и бульвар Карла Маркса – остались без света. Всего под отключение попали 1600 человек. Восстанавливать электроснабжение пришлось сотрудникам филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».



А утром 25 апреля рабочие экскаватором повредили электрокабель на улице Денисова. В итоге света на час лишились 600 человек.



