Жителям Бурятии объяснили, как спасти детей от падения из окон



В следующий раз ребёнок может попробовать добраться до окошка самостоятельно. Потому спасатели советуют не оставлять малышей без присмотра.



- Даже если окно закрыто, ребёнок легко может его открыть. Не стоит пренебрегать мерами защиты – это могут быть блокираторы, фиксаторы, заглушки, ручки с замками, решётки и ограничители, – отмечают в БРПСС. – Следующий момент – расстановка мебели в комнате. У крохи не должно быть ни единой возможности самому забраться на подоконник.



Отдельная тема – противомоскитные сетки. Они лишь создают иллюзию защитного барьера, и именно на сетку ребёнок опирается, находясь у окна. Потому вместе с сетками на окнах должна быть защита.



- И главное – не вызывайте у детей интерес к окну. Не ставьте их на подоконник, пресекайте любые попытки самостоятельно туда забраться, а тем, кто постарше, можно объяснить опасность из-за возможного падения, – добавили в поисково-спасательной службе.





В Бурятии наступил опасный сезон открытых окон. Как уберечь детей от случайного падения из них, жителям объяснили в республиканской поисково-спасательной службе. Там отметили, что родители сами часто ставят ребятишек на подоконник – помахать папе, посмотреть на что-нибудь, да и просто отвлечь внимание.