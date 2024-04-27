27 апреля

26 апреля

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В Иркутской области трое взрослых пробрались в школу, пили алкоголь и сорвали уроки

В Иркутской области трое взрослых пробрались в школу, пили алкоголь и сорвали уроки
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Из школы они сбегали через окно

Трое жителей города Свирск в Иркутской области сорвали занятия в местной школе. Будучи пьяными, они пробрались в здание школы и принялись продолжать там возлияния.

Инцидент произошёл накануне, 26 апреля. Действия хулиганов зафиксировали камеры видеонаблюдения. Молодые люди беспрепятственно вошли в школу через дверь, а затем впопыхах убегали, выпрыгивая в окно. Учебный процесс оказался в итоге прерван.

Задержанных доставили в отдел органов внутренних дел.

- Внятно объяснить причину своего поступка они не смогли, пояснив, что были пьяны и действовали из хулиганских побуждений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На двоих молодых людей, которым по 20 лет и 21 году, составили административные протоколы за появление в нетрезвом виде в общественных местах. Мировой суд назначил им арест на трое суток.

Работа с 22-летним молодым человек в настоящее время продолжается. В ближайшее время его также ожидает поездка в суд.

- Зашли в школу в пьяном состоянии и вышли через окошко. Были пьяные и не соображали, что делали. Хочу извиниться перед населением Свирска, детьми, учителями и директором, - обратился к жителям один из задержанным.

 

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