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Известная певица из Бурятии оказалась в центре скандала из-за теракта в «Крокусе»

Известная певица из Бурятии оказалась в центре скандала из-за теракта в «Крокусе»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Было заявлено о взломе аккаунта 

С момента чудовищного теракта в подмосковном Красногорске прошла уже неделя. Террористы, ворвавшиеся в концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта (по московскому времени), открыли там стрельбу и устроили страшный пожар. По последним данным, погибли 143 человека.

Террористов задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. В воскресенье, 24-го, всех четверых нападавших заключили под стражу. Пока – до 22 мая. Силовики взяли и их сообщников, включая мужчину, сдавшего преступникам квартиру. Последнего обвинили в пособничестве террористической группе.

Жители бурятской столицы несколько дней несли цветы и игрушки к мемориалу «Чёрный тюльпан» в память о погибших в «Крокус Сити Холле». В местных telegram-каналах тем временем обратили внимание на комментарий «Бедные», который оставили на официальной странице популярного местного паблика Buryatia Online. Его написали со страницы известной в республике певицы и заслуженной артистки РБ Мэдэгмы Доржиевой под постом, в котором говорится, что некоторые злоумышленники на судебном заседании были в «абсолютно неадекватном состоянии».

Самого комментария в группе уже нет, однако пользователи успели сделать скриншот, который тут же облетел местный сегмент Telegram. Звезду бурятской эстрады заподозрили в сочувствии террористам. Вокруг этого заявления разгорелась бурная дискуссия.


скриншот: Telegram-канал «Лещ Фандорина»

Позже в ряде каналов в том же мессенджере рассказали, что аккаунт певицы взломали. Сама Мэдэгма на своих страницах в соцсетях пока никак не прокомментировала разгоревшийся скандал.
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