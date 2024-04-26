В Улан-Удэ при облаве на собак поймали двух беспризорных псов

«Охоту» на них устроили на Левобережье
В минувший четверг, 25 апреля, в Улан-Удэ состоялся очередной «собачий» рейд. На этот раз его устроили на Левом берегу.
Там отлавливали беспризорных псов, а специальные мобильные группы проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев. Всего специалисты обошли 148 домовладений и провели четыре профилактические беседы. Кроме того, они выдали шесть требований о явке для составления протокола за нарушение правил регистрации и выгула домашних животных. Ещё четыре протокола оформили прямо на месте.
В ходе рейда привили восемь четвероногих, поставили на учёт трёх и отловили двух, рассказали в комитете городского хозяйства.
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