В Бурятии дорожники привели в порядок памятники, посвящённые Великой Отечественной

Монументы располагаются вблизи федеральной трассы в Тарбагатайском районе



В Бурятии федеральные дорожники привели в порядок памятники, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. В период подготовки к празднованию Дня Победы и праздника Весны и Труда сотрудники ФКУ «Упрдор «Южный Байкал» традиционно проводят субботник в лаборатории, на прилегающих к управлению территориях и в местах воинской славы у памятников, расположенных в полосе отвода федеральной дороги.



В этом году специалисты привели в порядок памятники в сёлах Саратовка и Десятниково Тарбагатайского района Бурятии. Они располагаются на 472-м км и 505-м км автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита.



Монументам в сёлах Саратовка и Десятниково больше 50 лет, их построили ещё в 70-х годах прошлого столетия. Сотрудники управления очистили территорию от мусора, покрасили ограду, постамент и памятник.



