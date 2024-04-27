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В Бурятии дорожники привели в порядок памятники, посвящённые Великой Отечественной

В Бурятии дорожники привели в порядок памятники, посвящённые Великой Отечественной
Общество,  Фото:упрдор «Южный Байкал»
Монументы располагаются вблизи федеральной трассы в Тарбагатайском районе

В Бурятии федеральные дорожники привели в порядок памятники, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. В период подготовки к празднованию Дня Победы и праздника Весны и Труда сотрудники ФКУ «Упрдор «Южный Байкал» традиционно проводят субботник в лаборатории, на прилегающих к управлению территориях и в местах воинской славы у памятников, расположенных в полосе отвода федеральной дороги.

В этом году специалисты привели в порядок памятники в сёлах Саратовка и Десятниково Тарбагатайского района Бурятии. Они располагаются на 472-м км и 505-м км автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита.

Монументам в сёлах Саратовка и Десятниково больше 50 лет, их построили ещё в 70-х годах прошлого столетия. Сотрудники управления очистили территорию от мусора, покрасили ограду, постамент и памятник.

Бурятия Упрдор "Южный Байкал" Упрдор Южный Байкал

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