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В Бурятии тёплый пол уничтожил жилой дом

В Бурятии тёплый пол уничтожил жилой дом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Без крыши над головой осталась семья с тремя детьми

В Окинском районе Бурятии частный жилой дом сгорел из-за тёплого пола. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако без крыши над головой осталась семья с тремя детьми.


Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Все вещи, бытовая техника и мебель пришли в негодность.

- Избежать трагедии можно: уходя из дома - выключай тёплый пол и электроприборы; замени ветхую электропроводку; не перегружай электросеть; доверяй ремонт только квалифицированным специалистам, - напомнили в МЧС. 
пожар

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