В Бурятии тёплый пол уничтожил жилой дом





В Окинском районе Бурятии частный жилой дом сгорел из-за тёплого пола. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.К счастью, обошлось без пострадавших. Однако без крыши над головой осталась семья с тремя детьми.Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Все вещи, бытовая техника и мебель пришли в негодность.- Избежать трагедии можно: уходя из дома - выключай тёплый пол и электроприборы; замени ветхую электропроводку; не перегружай электросеть; доверяй ремонт только квалифицированным специалистам, - напомнили в МЧС.