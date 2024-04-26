В Бурятии тёплый пол уничтожил жилой дом

Без крыши над головой осталась семья с тремя детьми
В Окинском районе Бурятии частный жилой дом сгорел из-за тёплого пола. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
К счастью, обошлось без пострадавших. Однако без крыши над головой осталась семья с тремя детьми.
Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Все вещи, бытовая техника и мебель пришли в негодность.
- Избежать трагедии можно: уходя из дома - выключай тёплый пол и электроприборы; замени ветхую электропроводку; не перегружай электросеть; доверяй ремонт только квалифицированным специалистам, - напомнили в МЧС.
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