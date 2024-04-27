27 апреля

26 апреля

Популярное

Мэрия Улан-Удэ официально закрыла сделку с ОАО «Городские маршруты»

Мэрия Улан-Удэ официально закрыла сделку с ОАО «Городские маршруты»
Власть,  Фото:t.me/igorshutenkov

ОАО перешло в собственность города

«ОАО «Городские маршруты» официально стало нашими», - написал вечером 26 апреля в своём телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

И добавил: «Сегодня подписали документы и завершили процедуру передачи в муниципальную собственность акций ОАО «Городские маршруты». Теперь благодаря этому Гормаршруты получат новый виток развития, смогут обновить боксы, расширить площади».

О том, что теперь уже бывшие владельцы ОАО «Городские маршруты» бизнесмены Матхановы сделали широкий жест и пообещали безвозмездно передать всю собственность ОАО администрации столицы Бурятии, стало известно в конце марта. Теперь муниципальное унитарное предприятие «Городские маршруты» получает крупный участок земли на проспекте Автомобилистов, базу и гаражи для своего резко увеличившегося в последние два года автобусного парка.

Ранее МУП «Городские маршруты» арендовало эти объекты у одноимённого ОАО. Это создавало много трудностей.

«Не могли провести там ремонт, построить новый бокс», - жаловался мэр Шутенков в марте.

Споры собственников

Как сообщал «Байкал-Dailу», история вокруг активов ОАО «Городские маршруты» растянулась на долгие годы.

Ещё в 2000-х было создано ОАО «Городские маршруты» - муниципалитетом на пару со структурой семьи Матхановых. Изначально предприятие поделили в соотношении 51% (город) на 49 % (Матханов). Администрация города при этом отдала гаражный комплекс на проспекте Автомобилистов общей площадью 14 тысяч квадратных метров. Матханов, в свою очередь, завёл в ОАО 50 автобусов.

Однако в течение последующих лет автобусы акционерного общества износились и списывались. А решающие два процента город при этом отдал в пользу Матханова, потеряв в целом контроль над ОАО «Городские маршруты». Кроме того, возникали многочисленные финансовые претензии из-за того, что автобусы МУП «Городские маршруты» стояли в гаражных боксах ОАО, за что необходимо было платить аренду. Одно время, более десяти лет назад, власти города даже всерьёз опасались полной потери вслед за гаражами и самих городских автобусов. И вот в вопросе наконец поставлена точка.

Произошедшее крайне своевременно, ведь в последние годы Улан-Удэ активно обновляет муниципальный автобусный парк. Уже приобретено 209 автобусов разной вместимости. Теперь у города есть все возможности для их размещения, ремонта и дальнейшего развития пассажирского транспорта.

 

недвижимость "Городские маршруты" транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье уволился руководитель краевой Госветслужбы
В Забайкалье уволился руководитель краевой Госветслужбы
Власть, 26.04.2024
Он решил вернуться в Иркутскую область
Мэр Слюдянки отозвал своё заявление об отставке
Мэр Слюдянки отозвал своё заявление об отставке
Власть, 26.04.2024
«Сделал это, потому что считаю себя не вправе не откликнуться на призывы людей»
Глава Бурятии предложил создать совместный с Тибетом учебный центр
Глава Бурятии предложил создать совместный с Тибетом учебный центр
Власть, 25.04.2024
В центре оказывали бы услуги традиционной медицины
В Улан-Удэ привлекли к ответственности сотрудника комитета городского хозяйства
В Улан-Удэ привлекли к ответственности сотрудника комитета городского хозяйства
Власть, 25.04.2024
В систему вовремя не внесли сведения о 16 аварийных домах
В мэрии Улан-Удэ произойдёт структурное изменение
В мэрии Улан-Удэ произойдёт структурное изменение
Власть, 24.04.2024
Управление по физкультуре и спорту «повысили»  
Прокуратура внесла представление главе Джидинского района Бурятии
Прокуратура внесла представление главе Джидинского района Бурятии
Власть, 24.04.2024
Местному жителю затянули с ответом по земельному вопросу
Путин рассказал о современном этапе развитии БАМа
Путин рассказал о современном этапе развитии БАМа
Власть, 24.04.2024

«У нас здесь большая задолженность перед людьми»

Глава Бурятии поручил обеспечить пожарными датчиками все неблагополучные семьи
Глава Бурятии поручил обеспечить пожарными датчиками все неблагополучные семьи
Власть, 23.04.2024
Поручение он дал после пожара, унёсшего жизни троих детей
Коммунисты Бурятии в поисках призрачных шансов
Коммунисты Бурятии в поисках призрачных шансов
Власть, 23.04.2024
Сегодня на сессии Народного Хурала коммунисты попытались провести законопроект об избрании горсовета Улан-Удэ по смешанной избирательной системе. Идея провалилась: 10 голосов «за» и 51 «против»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^