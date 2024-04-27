Мэрия Улан-Удэ официально закрыла сделку с ОАО «Городские маршруты»

ОАО перешло в собственность города

«ОАО «Городские маршруты» официально стало нашими», - написал вечером 26 апреля в своём телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

И добавил: «Сегодня подписали документы и завершили процедуру передачи в муниципальную собственность акций ОАО «Городские маршруты». Теперь благодаря этому Гормаршруты получат новый виток развития, смогут обновить боксы, расширить площади».

О том, что теперь уже бывшие владельцы ОАО «Городские маршруты» бизнесмены Матхановы сделали широкий жест и пообещали безвозмездно передать всю собственность ОАО администрации столицы Бурятии, стало известно в конце марта. Теперь муниципальное унитарное предприятие «Городские маршруты» получает крупный участок земли на проспекте Автомобилистов, базу и гаражи для своего резко увеличившегося в последние два года автобусного парка.

Ранее МУП «Городские маршруты» арендовало эти объекты у одноимённого ОАО. Это создавало много трудностей.

«Не могли провести там ремонт, построить новый бокс», - жаловался мэр Шутенков в марте.

Споры собственников

Как сообщал «Байкал-Dailу», история вокруг активов ОАО «Городские маршруты» растянулась на долгие годы.



Ещё в 2000-х было создано ОАО «Городские маршруты» - муниципалитетом на пару со структурой семьи Матхановых. Изначально предприятие поделили в соотношении 51% (город) на 49 % (Матханов). Администрация города при этом отдала гаражный комплекс на проспекте Автомобилистов общей площадью 14 тысяч квадратных метров. Матханов, в свою очередь, завёл в ОАО 50 автобусов.



Однако в течение последующих лет автобусы акционерного общества износились и списывались. А решающие два процента город при этом отдал в пользу Матханова, потеряв в целом контроль над ОАО «Городские маршруты». Кроме того, возникали многочисленные финансовые претензии из-за того, что автобусы МУП «Городские маршруты» стояли в гаражных боксах ОАО, за что необходимо было платить аренду. Одно время, более десяти лет назад, власти города даже всерьёз опасались полной потери вслед за гаражами и самих городских автобусов. И вот в вопросе наконец поставлена точка.



Произошедшее крайне своевременно, ведь в последние годы Улан-Удэ активно обновляет муниципальный автобусный парк. Уже приобретено 209 автобусов разной вместимости. Теперь у города есть все возможности для их размещения, ремонта и дальнейшего развития пассажирского транспорта.