Выпивающих и мусорящих жителей Бурятии пристыдили за оскорбление духов



Дамба Тапхаров – глава сельского поселения «Саянское», которое находится в Окинском районе Бурятии – призвал местных жителей и приезжих к порядку. Он попросил не сорить в священных местах.



По словам сельского главы, многие бросают там пустые бутылки из-под алкоголя, пакеты, окурки и другие отходы, «тем самым оскверняя духов», которым молятся люди.



- Давайте избавимся от старых привычек оставлять бутылки и мусор, – цитирует Дамбу Тапхарова «Ока-инфо.24/7».



Все отходы теперь придётся забирать с собой. В сакральных местах даже решили установить видеонаблюдение, чтобы отслеживать нарушителей. Их пообещали штрафовать.



