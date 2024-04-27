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Выпивающих и мусорящих жителей Бурятии пристыдили за оскорбление духов

Выпивающих и мусорящих жителей Бурятии пристыдили за оскорбление духов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их призвали соблюдать чистоту и порядок в сакральных местах

Дамба Тапхаров – глава сельского поселения «Саянское», которое находится в Окинском районе Бурятии – призвал местных жителей и приезжих к порядку. Он попросил не сорить в священных местах.

По словам сельского главы, многие бросают там пустые бутылки из-под алкоголя, пакеты, окурки и другие отходы, «тем самым оскверняя духов», которым молятся люди.

- Давайте избавимся от старых привычек оставлять бутылки и мусор, – цитирует Дамбу Тапхарова «Ока-инфо.24/7».
 
Все отходы теперь придётся забирать с собой. В сакральных местах даже решили установить видеонаблюдение, чтобы отслеживать нарушителей. Их пообещали штрафовать.

мусор Окинский район буддизм

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