Семейные улан-удэнцы сильнее остальных мечтают о шашлыках на майских праздниках



Любопытный опрос устроили представители сервиса SuperJob. Они узнали, сколько жителей бурятской столицы собираются жарить и есть шашлыки на майских праздниках. Как выяснилось, 3 из 10 будут готовить их сами, 4% отправятся к родственникам или друзьям, а 6% совместят и то, и другое.



Ещё 13% пока не определились с планами на предстоящие длинные выходные. А почти половина (47%) респондентов шашлыки проигнорируют.



Как правило, такое времяпровождение в праздники предпочитают мужчины ( 45% против 35% среди женщин) и горожане в возрасте от 35 до 44 лет. Кстати, чем выше зарплата у улан-удэнцев, тем больше среди них тех, кто собирается жарить мясо на природе – как и среди состоящих в браке и детных.



Судя по опросу, самый популярный вид мяса для шашлыков – свинина. Её предпочитают 49% наших земляков. Каждый четвёртый выбирает ассорти, каждый девятый – курицу, по 5% – говядину и баранину и 3% – индейку.

По подсчётам, траты на майские шашлыки составляют в среднем 2300 рублей на человека – с учётом овощей, напитков и т. д.





