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В Иркутской области произошло ДТП со школьным автобусом с детьми

В Иркутской области произошло ДТП со школьным автобусом с детьми
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Автобус перевозил учеников вторых классов

27 апреля в Иркутской области произошло дорожно-транспортное происшествии со школьным автобусом на территории Уриковского муниципального образования в Иркутском районе. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, дети при ДТП не пострадали.

По информации директора Уриковской средней школы Елены Голяковской, чрезвычайное происшествие произошло после уроков. Со школьным автобусом марки «ГАЗ» столкнулась легковая иномарка, которой управляла женщина-водитель. Автобус перевозил учеников вторых классов из школы к местам проживания. Всего в нём находились 21 ученик и сопровождающий педагог.

Школьный автобус двигался по основной дороге, соблюдая установленную скорость. Все пассажиры были пристёгнуты. Как показал первичный осмотр на месте, травм и видимых повреждений ни у кого не было, как и жалоб со стороны детей, которых доставили по домам другим школьным автобусом. По словам Елены Голяковской, жалоб от родителей на данное время также не поступало.
Иркутская область дети ДТП

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